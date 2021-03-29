MSB'den Barış Pınarı bölgesi halkına insani yardım
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MSB'den Barış Pınarı bölgesi halkına insani yardım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MSB'den Barış Pınarı bölgesi halkına insani yardım

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terörden arındırılmış Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yapılan insani yardımların devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) terörden arındırılmış Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yapılan insani yardımların devam ettiğini bildirdi.

Konuya İlişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimizin, terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesinde, insani yardım faaliyetleri devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

MSB'den Barış Pınarı bölgesi halkına insani yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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