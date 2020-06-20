MSB'den 'Babalar Günü' paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, 'Babalar Günü' nedeniyle videolu bir paylaştım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Babalar Günü' nedeniyle videolu bir paylaştım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA