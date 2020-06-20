MSB'den 'Babalar Günü'ne özel video MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Babalar Günü'nü hazırlanan özel video ile kutladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Babalar Günü'nü hazırlanan özel video ile kutladı.

'Babalar Günü' için hazırlanan video, "Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" mesajıyla bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. Videoda çocukların, asker babalarının Babalar Günü'nü kutladığı mesajlar yer aldı.

Kaynak: DHA