MSB'den 'Babalar Günü' mesajı Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günün nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Açıklamada, "Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların "Babalar Günü" kutlu olsun..." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA