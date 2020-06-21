MSB'den Babalar Günü için videolu paylaşım
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MSB'den Babalar Günü için videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla videolu bir paylaşım yaptı.

21.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:44

Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla videolu bir paylaşım yaptı. Videoda "Mavi vatanın koruyucuları babalar gününde de görevde. tüm babalarımızın "babalar günü" kutlu olsun" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü için bir video hazırladı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda"Mavi vatanın koruyucuları babalar gününde de görevde. tüm babalarımızın "babalar günü" kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

MSB'den Babalar Günü için videolu paylaşım

Kaynak: İHA

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