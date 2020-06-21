MSB'den 'Babalar Günü' için videolu paylaşım
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MSB'den 'Babalar Günü' için videolu paylaşım

MSB'den 'Babalar Günü' için videolu paylaşım Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla videolu bir paylaşım yaptı.

21.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:44

MSB'den 'Babalar Günü' için videolu paylaşım

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla videolu bir paylaşım yaptı. Videoda "Mavi vatanın koruyucuları babalar gününde de görevde. tüm babalarımızın "babalar günü" kutlu olsun" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü için bir video hazırladı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda"Mavi vatanın koruyucuları babalar gününde de görevde. tüm babalarımızın "babalar günü" kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

MSB'den 'Babalar Günü' için videolu paylaşım

Kaynak: İHA

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