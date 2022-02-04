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MSB'den 'Atatürk' paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB'den 'Atatürk' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" açıklaması yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca " Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda; bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Sultan Alparslan, Milli, Güncel, Haber

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