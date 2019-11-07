MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' videosu

07.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:43

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı sebebiyle sosyal medya hesabından video paylaştı.



Bakanlığının sosyal medya hesabından saat 09.05'te paylaşılan videoda ' Daima Kalbimizdesin, Mustafa Kemal Atatürk' mesajıyla yayımladı. Videoda Mozali yeri anlatıldı. Atatürk'ün ebedi istirahatgah'ı olan mezarının bulunduğu yerde gösterildi. Ayrıca videonun sonunda "İki Mustafa Kemal vardır; Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal, onu 'Ben' kelimesiyle ifade edemem; o ben değil, bizdir" ifadelerine yer verildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı sebebiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı. - ANKARA

Kaynak: İHA