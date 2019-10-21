MSB'den askeri ataşelere 'harekat' bilgilendirmesi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi" denildi.