MSB'den 'Anneler Günü'ne özel video
10.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:20
MSB'den 'Anneler Günü'ne özel videoMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan video, sosyal medyadan paylaşıldı.
MSB'den 'Anneler Günü'ne özel video
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan video, sosyal medyadan paylaşıldı. Bakanlık tarafından Anneler Günü için hazırlanan video, Twitter hesabından 'Başta kahraman şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' notuyla paylaşıldı. Videoda çocukların, asker annelerinin Anneler Günü'nü kutladığı görüntüler yer aldı.
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Kaynak: DHA