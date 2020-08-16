MSB'den Akdeniz paylaşımı
MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekatına katılan TCG Kemalreis fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir.
16.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:51
MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekatına katılan TCG Kemalreis fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir."
(İHA)
Kaynak: İHA