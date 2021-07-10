MSB'den Afganistan paylaşımı Açıklaması
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MSB'den Afganistan paylaşımı Açıklaması

MSB'den Afganistan paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, 2001'den beri Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan Mehmetçik'in bu süreçte Afganların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2001'den beri Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan Mehmetçik'in bu süreçte Afganların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, 2001 yılından bu yana Afgan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için başkent Kabil'de görev yapıyor. Mehmetçik, görev yaptığı süre boyunca Afgan kardeşlerimizin, özellikle de çocukların gönlünü kazanmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçik'in çocuklar başta olmak üzere Afgan vatandaşlarla yakından ilgilendiği anlardan fotoğraflara da yer verildi.

MSB'den Afganistan paylaşımı Açıklaması
MSB'den Afganistan paylaşımı Açıklaması
MSB'den Afganistan paylaşımı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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