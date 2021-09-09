MSB'den 9 Eylül paylaşımı
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MSB'den 9 Eylül paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Politika

MSB'den 9 Eylül paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'ün yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

MSB'den 9 Eylül paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'ün yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'ün yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Tarihi anlara ait görüntülerin yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Hükümet Konağına şanlı sancağımızın asıldığı, düşmanın denize dökülerek Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırıldığı 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

MSB'den 9 Eylül paylaşımı
MSB'den 9 Eylül paylaşımı
MSB'den 9 Eylül paylaşımı
MSB'den 9 Eylül paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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