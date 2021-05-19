MSB'den 19 Mayıs için özel klip
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MSB'den 19 Mayıs için özel klip

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir video klip yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir video klip yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 19 Mayıs'ı kutladığı özel bir video yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız" ifadeleri yer aldı.

(Ömer Faruk Karataş - Engin Yağcı/İHA)

MSB'den 19 Mayıs için özel klip
MSB'den 19 Mayıs için özel klip
MSB'den 19 Mayıs için özel klip
MSB'den 19 Mayıs için özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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