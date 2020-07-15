MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (2)
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MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törende konuşması Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun mini konseri Bakan Akar'ın şehit yakınları ve asker gazilerle toplu fotoğraf çekimi için poz vermesi MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK...

15.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törende konuşması

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun mini konseri

Bakan Akar'ın şehit yakınları ve asker gazilerle toplu fotoğraf çekimi için poz vermesi MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı

MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (2)

Kaynak: AA

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