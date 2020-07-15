MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (2) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törende konuşması Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun mini konseri Bakan Akar'ın şehit yakınları ve asker gazilerle toplu fotoğraf çekimi için poz vermesi MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törende konuşması Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun mini konseri Bakan Akar'ın şehit yakınları ve asker gazilerle toplu fotoğraf çekimi için poz vermesi MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı Kaynak: AA