MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (2)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törende konuşması Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun mini konseri Bakan Akar'ın şehit yakınları ve asker gazilerle toplu fotoğraf çekimi için poz vermesi MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK...
15.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:04
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın törende konuşması
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun mini konseri
Bakan Akar'ın şehit yakınları ve asker gazilerle toplu fotoğraf çekimi için poz vermesi MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı
Kaynak: AA