MSB'den 10 Kasım'a özel klip

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü sene-i devriyesi sebebiyle özel bir klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü dolayısıyla özel bir video klip hazırladı. Video klipte Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze töreninden ve Anıtkabir'den görüntüler yer aldı. MSB tarafından paylaşılan söz konusu gönderide, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Daima Kalbimizdesin" ifadeleri yer aldı.