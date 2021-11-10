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MSB'den 10 Kasım'a özel klip

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü sene-i devriyesi sebebiyle özel bir klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü sene-i devriyesi sebebiyle özel bir klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle özel bir video klip hazırladı. Video klipte Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze töreninden ve Anıtkabir'den görüntüler yer aldı. Bakanlık video klibi, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Daima kalbimizdesin" ifadeleri ile paylaştı.

(Utku Şimşek/İHA)

MSB'den 10 Kasım'a özel klip

MSB'den 10 Kasım'a özel klip

MSB'den 10 Kasım'a özel klip

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