MSB'de, Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu
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MSB'de, Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı bünyesinde, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu.

24.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:27
MSB'de, Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı bünyesinde, Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. Merkezde inceleme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Koronavirüs ile mücadelede aldığımız tedbirleri kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Mehmetçik bu konuda güvende" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin, Milli bakanlık bünyesinde, TSK'da alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin takip edildiği, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştirildiği ve tüm bu süreçlerin yönetildiği bir KOMMER oluşturuldu. Bakan Akar, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık personelinin de görev aldığı merkezde incelemelerde bulundu. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile telekonferans yöntemi ile görüşerek hem alınan tedbirlerin uygulanmasındaki son duruma hem de diğer faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi. Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katıldığı toplantı sonunda konuşan Akar, bir taraftan koronavirüs salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Bakan Akar, şunları söyledi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekat bölgesinin yanı sıra, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekat bölgeleri ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgeleri'ndeki faaliyetlerimiz artan tempoda aralıksız devam ediyor. Faaliyetlerimizde bir yavaşlama veya azalma söz konusu değil. Mehmetçiğimiz orada kendisine verilen görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirirken aynı zamanda koronavirüs salgınına yönelik de gerekli önlemler alınıyor. Alınması gereken bütün bireysel ve kurumsal tedbirleri eksiksiz aldık, almaya devam ediyoruz. Termal kameralara kadar gerekli tüm malzemeleri oraya gönderdik. En önemlisi operasyon bölgesine giriş ve çıkışların kontrolünü tamamen Ordu Komutanının yetkisine bıraktık. Onun emri, müsaadesi olmadan kimse operasyon bölgesine girmeyecek. Dışarıdan virüsün oradaki Mehmetçiğe bulaşmasını bu şekilde önlemeye çalışıyoruz. Bu konudaki tedbirlerimiz aralıksız devam ediyor. Orada şu ana kadar hiçbir şekilde pozitif bir vakamız yok. Bölgedeki tedbirler büyük bir ciddiyetle emirlere uygun şekilde yürütülmektedir."MASKE İMALATI HIZLA DEVAM EDİYORBakan Akan, ilgili birimlere her türlü maskenin imalatı için gerekli talimatları verdiklerini kaydederek, "Şu anda maske imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumda. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Önce birliklerimize daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız. Üretimi olabildiğince yükselterek sadece Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil aynı zamanda halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda fabrikalarımızdaki mevcut teknik ve teknolojik imkanları kullanarak solunum cihazları yapılması için de gerekli talimatı verdik. Şu anda ilgili arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bunun da sonucunu almayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 'İLAÇLARIN MUADİLİNİ YAPACAĞIZ'Çin ve Japonya'da koronavirüs ile mücadelede kullanılan bazı ilaçların olduğunu anımsatan Akar, "Bu ilaçlarla ilgili bizim kimyagerlerimiz, doktorlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Çalışma sonucunda bu ilaçların muadilini yapabileceklerini ifade ettiler. Onunla ilgili çalışmalarımız da yoğun bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki günlerde inşallah bunu da başarıp hem halkımızın hem Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.'MEHMETÇİK GÜVENDE'Bakan Akar, birliklerde genel tedbirlerin yanı sıra koruyucu sağlık tedbirlerinin de alındığını ifade etti. Akar, "Koronavirüs ile mücadele konusunda ilk günden itibaren almaya başladığımız tedbirleri kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Mehmetçiğimiz güvende olduğunu özellikle anne ve babalarının bilmesini istiyorum. Bütün komutan arkadaşlarım bu konuda son derece hassas, bizler son derece duyarlıyız. Yapılabilecek ne varsa, alınacak ne tedbir varsa bunları aldık ve Silahlı Kuvvetlerinin disiplinli yapısı içinde uyguluyoruz. Bu tedbirleri sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki birliklerimizde de yerine getiriyoruz. Mehmetçik bu konuda güvende, Mehmetçiğin güvende olması için gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlayacağız. Mehmetçiğin görevi çok önemli, kutsal. Operasyonların yürütülmesi için Mehmetçiğin sağlıklı olması lazım. Bunun için de biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve inşallah bunu da başaracağız" dedi. KOMMER'in GÖREVLERİ

Bakanlık bünyesinde oluşturulan KOMMER'de, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlanıyor. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra, planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getiriliyor. Merkezde, TSK'da alınan tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştiriliyor. 24 saat esasıyla görev yapılan merkezden, Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendiriliyor.


Kaynak: DHA

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