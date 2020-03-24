MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği... MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.

MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Kaynak: AA