MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği...
MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.
24.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:30
MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.
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Kaynak: AA