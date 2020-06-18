MSB Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi MSB: Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış 12 adet mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

MSB: Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış 12 adet mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile tuzaklanmış mayın/EYP'leri imha etmeye devam ediyoruz. EOD timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti" denildi.

Kaynak: DHA