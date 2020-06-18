- MSB: "Darbeci Hafter'in sivilleri tehlikeye atan; mayın, EYP ve mühimmatlarını imha etmeye devam...
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- MSB: "Darbeci Hafter'in sivilleri tehlikeye atan; mayın, EYP ve mühimmatlarını imha etmeye devam...

- MSB: "Darbeci Hafter'in sivilleri tehlikeye atan; mayın, EYP ve mühimmatlarını imha etmeye devam ediyoruz" Milli Savunma Bakanlığı, darbeci Hafter'in sivilleri tehlikeye atan; mayın, EYP ve mühimmatlarını imha ettikleri görüntüleri paylaştı.

18.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:47

- MSB: "Darbeci Hafter'in sivilleri tehlikeye atan; mayın, EYP ve mühimmatlarını imha etmeye devam ediyoruz"

TRABLUS - Milli Savunma Bakanlığı, darbeci Hafter'in sivilleri tehlikeye atan; mayın, EYP ve mühimmatlarını imha ettikleri görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından paylaşılan açıklamada "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libyalı sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile masum kardeşlerimizi hedef alacak şekilde tuzaklanmış mayın/EYP'leri imha etmeye devam ediyoruz. Bölgede bulunan EOD Timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti" ifadelerine yer verdi.

- MSB: 'Darbeci Hafter'in sivilleri tehlikeye atan; mayın, EYP ve mühimmatlarını imha etmeye devam...

Kaynak: İHA

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