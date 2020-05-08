MSB: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından...
08.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:47
MSB: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi.
MSB: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." - ANKARA
Kaynak: İHA