MSB: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından...

MSB: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi.