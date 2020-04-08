MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye...
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Makedonya, 3. Sayfa

MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye...

MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye yazdığı mektup yetkililere teslim edilirken, sağlık malzemelerini indiren uçağımız son durağı olan Kosova'ya hareket etti.

08.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:14

MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye yazdığı mektup yetkililere teslim edilirken, sağlık malzemelerini indiren uçağımız son durağı olan Kosova'ya hareket etti."

MSB: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye...

Kaynak: İHA

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MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye...
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