MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye...
MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye yazdığı mektup yetkililere teslim edilirken, sağlık malzemelerini indiren uçağımız son durağı olan Kosova'ya hareket etti.
08.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:47
MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye yazdığı mektup yetkililere teslim edilirken, sağlık malzemelerini indiren uçağımız son durağı olan Kosova'ya hareket etti." - ANKARA
Kaynak: İHA