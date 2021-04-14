MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak...
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MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak...

MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı.

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MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." - ANKARA

MSB: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak...
MSB: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak...
MSB: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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