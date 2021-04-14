MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak...
MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı.
MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı