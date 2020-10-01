MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi...

01.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:49
MSB:

MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verilmiştir.

MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Mert Fırat Hazal Kaya İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ryan Babel Erol Bulut Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 18:50:49. #1.14#
title