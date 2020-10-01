MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi...
01.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:49
MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verilmiştir.
MSB: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı