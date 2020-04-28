MSB: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak...
MSB: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak"
28.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:03
MSB: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak" - ANKARA
Kaynak: İHA