MSB: "Çukurca/Hakkâri'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah...

MSB: "Çukurca/Hakkâri'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah...

MSB: "Çukurca/Hakkari'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

07.10.2019 21:52
MSB:

MSB: "Çukurca/Hakkari'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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