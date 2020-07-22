MSB: Çukurca'da 3 anti personel mayını imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da tespit edilen 3 anti personel mayının imha edildiğini açıkladı.
22.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:31
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da tespit edilen 3 anti personel mayının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımız, Hakkari/Çukurca'da icra ettikleri arama tarama faaliyetlerinde 3 adet anti personel mayın tespit ve imha etti" denildi.
Kaynak: DHA