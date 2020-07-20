MSB: Çukurca'da 2 asker şehit oldu (2) BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Silah arkadaşlarımız, 20 Temmuz 2020 tarihinde Hakkari Çukurca'daki bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA