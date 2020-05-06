MSB: "Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, Covid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı" açıklamasını yaptı.

MSB, Korona virüse (Covid-19) yakalanan personellerine ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, Covid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, personellere ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA