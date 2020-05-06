MSB: "Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, Covid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı" açıklamasını yaptı.

MSB, Korona virüse (Covid-19) yakalanan personellerine ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Covid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, Covid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, personellere ilişkin fotoğrafa da yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA