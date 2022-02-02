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MSB: "Cizre'de bir asker şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

ŞIRNAK (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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