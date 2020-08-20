MSB: "Cizre'de 30 adet mayın imha edildi" Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde 30 adet mayının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde 30 adet mayının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre'de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT Timlerimizce imha edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA