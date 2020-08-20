MSB: "Cizre bölgesinde 30 adet mayın imha edildi" MSB: "Cizre bölgesinde 30 adet mayın imha edildi" Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre Şırnak/Cizre bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin dikkatli operasyonu neticesinde 30 adet mayın imha edildi.

MSB: "Cizre bölgesinde 30 adet mayın imha edildi" ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre Şırnak/Cizre bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin dikkatli operasyonu neticesinde 30 adet mayın imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından operasyon hakkında yapılan paylaşımda,"Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre'de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT Timlerimizce imha edildi" ifadeleri kullanıldı. Kaynak: İHA