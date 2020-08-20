MSB: "Cizre bölgesinde 30 adet mayın imha edildi"
MSB: "Cizre bölgesinde 30 adet mayın imha edildi" Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre Şırnak/Cizre bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin dikkatli operasyonu neticesinde 30 adet mayın imha edildi.
20.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:20
MSB: "Cizre bölgesinde 30 adet mayın imha edildi"
ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre Şırnak/Cizre bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin dikkatli operasyonu neticesinde 30 adet mayın imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından operasyon hakkında yapılan paylaşımda,"Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre'de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT Timlerimizce imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA