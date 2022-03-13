MSB, "Cinnah-2022" tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı 'Cinnah-2022'nin başarı ile tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı 'Cinnah-2022'nin başarı ile tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pakistanlı misafir askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı (Cinnah-2022) başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan paylaşımda, ayrıca tatbikattan nefes kesen görüntülerin bulunduğu bir video klip de yer aldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa