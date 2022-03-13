MSB, "Cinnah-2022" tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı 'Cinnah-2022'nin başarı ile tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pakistanlı misafir askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı (Cinnah-2022) başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda, ayrıca tatbikattan nefes kesen görüntülerin bulunduğu bir video klip de yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa