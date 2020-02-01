MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma...
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MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma...

MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı.

01.02.2020 21:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:42
MSB:

MSB: "Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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