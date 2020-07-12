MSB: Çıkarma gemisi görevlendirildi İstanbul DHA-MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'da söndürme çalışmaları için çıkarma gemisi görevlendirildiğini açıkladı.

İstanbul DHA-MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'da söndürme çalışmaları için çıkarma gemisi görevlendirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır" denildi.

Kaynak: DHA