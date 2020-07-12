MSB: ÇIKARMA GEMİSİ GÖREVLENDİRİLDİ İstanbul DHAMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'da söndürme çalışmaları için çıkarma gemisi görevlendirildiğini açıkladı.

İstanbul DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'da söndürme çalışmaları için çıkarma gemisi görevlendirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır" denildi.

Kaynak: DHA