2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor
2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait iki arama-kurtarma helikopterinin yangını söndürme çalışmaları MUĞLA - Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait iki arama-kurtarma helikopterinin, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor.
2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait iki arama-kurtarma helikopterinin yangını söndürme çalışmaları MUĞLA - Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait iki arama-kurtarma helikopterinin, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı