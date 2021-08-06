2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor
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2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait iki arama-kurtarma helikopterinin yangını söndürme çalışmaları MUĞLA - Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait iki arama-kurtarma helikopterinin, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor.

2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait iki arama-kurtarma helikopterinin yangını söndürme çalışmaları MUĞLA - Çiğli/İzmir'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait iki arama-kurtarma helikopterinin, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor.

2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor
2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor
2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor
2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına ait helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına desteği sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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