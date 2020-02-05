MSB: "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek...
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MSB: "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek...

MSB: "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Ankara'dan havalandı.

05.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:10
MSB:

MSB: "Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak 'dan havalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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