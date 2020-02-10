MSB: "Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale...
Haberler » 3. Sayfa » MSB: "Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale... - Haberler

MSB: "Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale...

MSB: "Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir.

10.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:06
MSB:

MSB: "Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler