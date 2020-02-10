10.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:06

MSB: "Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA