MSB, Cerablus ve Bab'ı hedef alan balistik füze saldırısında sivil yaralılar olduğunu açıkladı Açıklaması
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MSB, Cerablus ve Bab'ı hedef alan balistik füze saldırısında sivil yaralılar olduğunu açıkladı Açıklaması

15.03.2021 00:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:58
MSB, Cerablus ve Bab'ı hedef alan balistik füze saldırısında sivil yaralılar olduğunu açıkladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de rejim kontrolünde bulunan Kuveyris Havaalanı'ndan çok namlulu roketatar (ÇNRA) sistemi ve balistik füzelerle Cerablus ve Bab'daki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığını ve sivil yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de rejim kontrolünde bulunan Kuveyris Havaalanı'ndan çok namlulu roketatar (ÇNRA) sistemi ve balistik füzelerle Cerablus ve Bab'daki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığını ve sivil yaralıların bulunduğunu bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Saldırının rejim kontrolünde bulunan Halep'teki Kuveyris Havaalanı'ndan düzenlendiği belirtilen açıklamada, ateşlenen ÇNRA ve balistik füzelerin, kuzeydeki Cerablus ve Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef aldığı kaydedildi.

"Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir"

Saldırıda sivillerin yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSB'nin paylaşımında, saldırıda vurulan akaryakıt tankerlerinin alevler içindeki görüntüleri de yer alırken, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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