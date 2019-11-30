MSB: " Cerablus merkezli bombalı araç saldırısı, 9 sivil yaralandı"

30.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:57

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus merkezde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı yaptığını açıkladı.



Saldırıda 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kana susamış PKK/YPG'li teröristler Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı." - ANKARA

Kaynak: İHA