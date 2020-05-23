MSB, celp ve sevklere ilişkin duyuru yaptı MSB, Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay aday adayları ve erbaş, erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımladı.

MSB, Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay aday adayları ve erbaş, erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Covid-19 tedbirleri kapsamında ertelenen askere alım işlemleri için yeni bir açıklama yaparak, Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp ve sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 28 Mayıs Perşembe günü e-Devlet üzerinden duyurulacağını açıkladı.

Öte yandan yedek subay, astsubay adayları ile erbaş ve erlerin, askerlik hizmetini bedelli yapacaklar dahil, sevk tarihleri ise açıklandı. Buna göre; birinci grup erbaş ve er sevk tarihi 5 Haziran olarak belirlendi. İlgili kimseler sevk belgesini 01-05Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran Grubunda Bedelli Er statüsündeki kimselerin ise sevk tarihi 20 Haziran olarak açıklandı. Bu statüdeki kimseler ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgesini alabilecek. Son olarak yedek subay, astsubay adayları, ikinci grup erbaş ve er, Nisan Grubunda ertelenen bedelli erlerin sevk tarihleri ise 29 Haziran olarak belirlendi. Bu kapsamdaki kimseler, 25-29 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecek.

MSB tarafından yapılan açıklamada belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten Covid-19 anketini dolduracaklar. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek. Test sonucu Covid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Covid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar. Asker eğlencesi, uğurlaması ve benzeri faaliyetleri icra etmeyecekler. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlem uygulanacaktır. Covid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

2020 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerle ilgili de ayrı bir açıklama yapan MSB, "2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerden; 11 Nisan 2020 celbinde sevki yapılmayanların yeni birlikleri 28 Mayıs 2020'de e-Devlet'ten duyurulacak ve 29 Haziran 2020'de sevkleri yapılacak. 20 Haziran 2020 ve daha sonraki dönemlerde silahaltına alınacakların işlemleri daha önce planlanan tarih ve birliklerinde devam edecektir" şeklinde aktarıldı.

e-Devlet'ten sevk belgesini alanlara ödenecek yol ve iaşe parasının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri, kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PTT Matiklerden alabilecek. Yükümlülerin sevk belgeleri ise seyahat izin belgesi olarak kabul edilecek.

MSB, yurtdışındaki yükümlüleri de unutmayarak, "Yurtdışındaki yükümlülerden sevke tabi olanların, karantina süresini göz önünde bulundurarak sevk belgelerinin alınacağı tarihlerden en az 14 gün önce yurt içine giriş yapmaları gerekiyor. Sevk belgesini alamayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf, okul, eğitim merkezlerine katılmayanlara ise bakaya işlem uygulanacak" hatırlatması yaptı.

Yedek subay, astsubay adayları ile bedelli dahil erbaş ve erler duyuru metnine www.asal.msb.gov.tr internet sitesinden ulaşabilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA