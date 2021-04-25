MSB, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı
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MSB, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı

MSB, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümünde, başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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