MSB: "Çad'dan TSK'ya ait uçağımız 14 vatandaşımızı da alarak dönüşe geçti"
Milli Savunma Bakanlığı, Çad'a tıbbi yardım malzemesi ulaştıran TSK'ya ait uçağın 14 vatandaşı da alarak Türkiye'ye dönüşe geçtiğini açıkladı.
26.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:05
Milli Savunma Bakanlığı, Çad'a tıbbi yardım malzemesi ulaştıran TSK'ya ait uçağın 14 vatandaşı da alarak Türkiye'ye dönüşe geçtiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çad'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran TSK'ya ait uçağımız, ülkemize tahliyesi gerçekleştirilecek 14 vatandaşımızı da alarak dönüşe geçti" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA