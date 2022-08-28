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MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

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2 başlıklı video "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" - 3 başlıklı videoMustafa Kemal Atatürk'ün Afyon - Kocatepe'de dürbün ile savaş alanına bakması Türk askerlerinin koşarak hücuma kalkışı Türk askerlerinin siperden düşman mevzilerini ateş etmesi Top atışlarının düştüğü bölgede...

2 başlıklı video

"100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" - 3 başlıklı video

Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon - Kocatepe'de dürbün ile savaş alanına bakması

Türk askerlerinin koşarak hücuma kalkışı

Türk askerlerinin siperden düşman mevzilerini ateş etmesi

Top atışlarının düştüğü bölgede yükselen dumanlar

Türk askerlerinin sürünerek siperde ilerlemesi

Atlı askerlerin savaş alanında ilerleyişi

Mustafa Kemal Atatürk'ün otomobil üzerinde kurmayları ile konuşması ve otomobile oturması

Savaş sebebiyle yıkılan şehirler

Türk hekimin yaraları ve hastaları muayene etmesi

Elinde Yunanistan bayrağı ile koşan Yunanistan askerleri

Savaş alanın koşarak ilerleyen Türk askerleri

Savaş alanında hücum eden atlı askerler

Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş yüksek bir tepeden savaş bölgesini incelemesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmayları ile birlikte yürüyüşü

Savaş alanın gözetleyen telefon ile bilgi veren Türk askeri

Oynayarak eğlenen ve alkış tutan Türk askerleri

Elinde Türk bayrağı ile savaş alanında ilerleyen Türk askerleri ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" başlıklı videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Afyon Haberler

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