MSB: "Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür.

MSB: "Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel