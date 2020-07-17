MSB: "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVID-19 vakası tespit edilmiş, bu...
MSB: "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVID-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır.
17.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:25
MSB: "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVID-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." - ANKARA
Kaynak: İHA